"До 6 лет тюрьмы". В Киеве молодой воришка на бегу обчистил церковь и был тут же задержан
В Киеве полицейские задержали парня, который украл из церкви кадило, ладан и Евангелие.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Его задержали сразу после совершения преступления. Начато уголовное производство.
"В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение, что в храм по улице Крайней вбежал неизвестный мужчина, который похитил кадило, ладан и Евангелие", - сообщили полицейские.
22-летнему уроженцу Черниговской области грозит до шести лет лишения свободы.
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
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