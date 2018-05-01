В Киеве полицейские задержали парня, который украл из церкви кадило, ладан и Евангелие.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Его задержали сразу после совершения преступления. Начато уголовное производство.

"В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение, что в храм по улице Крайней вбежал неизвестный мужчина, который похитил кадило, ладан и Евангелие", - сообщили полицейские.

22-летнему уроженцу Черниговской области грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

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