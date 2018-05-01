Избивший в Киеве нардепа Мустафу Найема хулиган скрылся с места конфликта, пересек государственную границу и улетел на самолете Киев - Баку. Всё произошло в течение 2 часов после дорожной драки.

Об этом вечером 1 мая заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"На сегодня уже известно, что этот человек через 2 часа после конфликта, а именно в 19.38 30 апреля 2018 года пересек государственную границу и самолетом Киев - Баку покинул территорию Украины. Однако в это время на месте происшествия еще работала следственно-оперативная группа, а сам он (его личность - Прим.Ред.) еще не был установлен. Поэтому помешать или воспрепятствовать его побегу было невозможно", - отметила она.

Представитель прокуратуры добавила, что трем задержанным по подозрению в нападении на Найема уже объявлено подозрение по ч.2 ст. 296 УК Украины, санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы, "что является более строгим наказанием, чем по ч.1 ст.122 УК Украины".

"Судебно-медицинская экспертиза по степени полученных Найемом травм будет обязательно назначена и проведена, но после завершения его лечения в медицинском учреждении. Это никоим образом не влияет на ход следственных действий и установление всех обстоятельств этого происшествия", - добавила Надежда Максимец.

Фото: facebook.com/Надія Максимець

Как сообщала "Страна", после случая с Найемом журналистка рассказала, как ее чуть не избили по пути в аэропорт. Девушка вспоминает, как чуть больше недели назад в нее врезался малолетний водитель 96-го года рождения (около 22 лет, - Прим.Ред.), не желая пропускать ее. Это случилось под запрещающим знаком.

Напомним, что трем напавшим на нардепа Найема, объявили о подозрении.