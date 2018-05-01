В Финляндии родился необычный замысел. Общественная экологическая организация Project Trumpmore ("Тающий лед") объявила о старте проекта по созданию в Арктике монументальной головы президента США Дональда Трампа, известного своим скептическим отношением к тезису о глобальном потеплении.

По мнению экологов-активистов, это привлечет внимание к проблемам потепления и изменению климата.

Об этом сообщается на сайте Project Trumpmore.

Фото: theinspiration.com/

Ледяная голова президента будет высотой 35 метров, а в ширину и глубину - по 20 метров. Эти размеры повторяют монументы четырех американских президентов, высеченные из камня на горе Рашмор в США. Для реализации проекта уже начат сбор средств. Всего потребуется около 400 тысяч евро, а сама работа, которой займутся финские и монгольские скульпторы, займет четыре недели. Точное место начала работ еще не определено.

"Глобальное потепление - одна из важнейших проблем и тем современности. Есть еще люди, которые размышляют, действительно ли это проблема. Мы хотим построить памятник для всех нас - так мы увидим, как долго сохранится скульптура до того, как она растает. Часто люди верят во что-то, только когда видят это своими глазами", - объяснил председатель группы "Тающий лед" Николас Прието.

Трамп ранее не раз ставил под сомнение теорию глобального потепления климата. В связи с этим в 2017 году США вышли из Парижского соглашения по климату, поскольку, по словам президента, оно не отвечало экономическим интересам страны.

Ранее "Страна" сообщала, что миллиардер Блумберг готов уплатить взнос США в рамках Парижского соглашения о климате.