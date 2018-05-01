Во вторник, 1 мая, в киевском аэропорту Борисполь задержали итальянского фотожурналиста Джорджио Бьянки. Ранее на него был наложен запрет на въезд в Украину.

Об этом он сам сообщил РИА Новости общил по телефону, ожидая обратного рейса на родину.

"Сегодня я прилетел в Борисполь ранним рейсом около 07.30 утра. На паспортном контроле пограничники попросили пройти меня с ними в отдельное помещение. Там мне было сказано, что мое имя внесено в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины, и мне надлежит вернуться обратно. После этого меня сопроводили к одному из выходов на вылет", - рассказал собеседник агентства.

Однако на этом история не закончилась. Через некоторое время, по словам Бьянки, его вновь сопроводили в офисное помещение, где, как он утверждает, фактически подвергли допросу.

"Меня вновь привели в офис и, можно так сказать, допросили. Замечу при этом, что обращались со мной вполне любезно. Я совершенно спокойно ответил на все заданные мне вопросы и попросил разъяснить мотивы моего внесения в запретный список", - заявил Бьянки.

Фотожурналист рассказал представителям украинских властей, что в 2015 году МИД Италии сообщил ему о запрете на пять лет посещать Украину. Основанием для этого решения было то, что в 2015 году он якобы незаконно въехал на украинскую территорию. Тогда журналист, работавший в Донбассе, предоставил в итальянский МИД доказательства того, что он находился в Украине совершенно законным образом и, в частности, продемонстрировал авиабилеты и паспорт со всеми необходимыми отметками.

В МИД Италии проверили данную информацию и сообщили Бьянки, что украинские власти не имеют на него каких-то конкретных материалов, но тем не менее посоветовали как минимум в течение пяти лет не ездить в Украину.

Как сообщала "Страна", в Украине с начала года значительно выросло количество нападений на журналистов. Уже зафиксирован 21 случай нападения на представителей СМИ.

Напомним, что появились подробности гибели журналиста в Киеве.