Вечером праздничного вторника, 1 мая, на въезде в Киев, со стороны Бучи и Ирпеня, образовался километровый автомобильный затор.

Об этом передает корреспондент УНН.

По его словам, движение на трассе затруднено. Пробка - около километра.

"Без ДТП. Движение затруднено из-за обилия авто, которые возвращаются в столицу", - сообщил журналист.

Фото: yandex.ua/maps

Как сообщала "Страна", 1 мая в Киеве начали масштабную реконструкцию Шулявского моста. Карта объезда.

В Киеве на Подоле с 1 мая опять изменят правила проезда автомобилей.

Напомним, что водители массово жалуются на взятки при пересечении границы с ЕС. После введения безвиза очереди на КПП выросли, а пограничники и таможенники зарабатывают на пробках миллионы евро.