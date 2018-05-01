После встречи главы КНДР Ким Чен Ына и госсекретаря США Майка Помпео стало известно, что северокорейский лидер дал согласие на проведение проверок ядерных объектов Северной Кореи.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источники телеканала JTBC.

Ким Чен Ын пообещал Помпео доступ к ядерным объектам КНДР, что свидетельствует о позитивном намерении северокорейской стороны принимать активное участие в процессе контроля денуклеаризации Корейского полуострова, отметили источники.

"Вы можете осматривать все ядерные объекты, где захотите", - заявил Ким Чен Ын.

Ранее госсекретарь США провел личную встречу с северокорейским лидером. В интервью телеканалу ABC Помпео заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын готов представить программу, которая поможет достичь денуклеаризации Корейского полуострова, а также подчеркнул, что Ким Чен Ын был "очень хорошо подготовлен".

Также мы рассказывали, что КНДР перейдет на одно время с Южной Кореей 5 мая.