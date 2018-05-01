На маршруте подъема на гору Говерлу в Карпатах обнаружено тело погибшего гражданина Хорватии. Его нашли неподалеку от базы отдыха "Заросляк".

Об этом передает УНН.

"30 апреля в оперативно-координационный центр Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что один из туристов во время восхождения на Говерлу обнаружил неподалеку базы отдыха "Заросляк" мужчину в бессознательном состоянии", - заявили в ГУ ГСЧС Ивано-Франковской области.

К месту направили спасателей поисково-спасательного отделения.

"На подъеме на Говерлу на тропе спасатели обнаружили тело мужчины, жителя Республики Хорватия, 1952 года рождения", - отметили в ГСЧС.

Обстоятельства и причины гибели устанавливаются. По предварительной информации, погибший совершал восхождение в составе туристической группы из 12 человек.

Как сообщала "Страна", в Альпах погибло четыре туриста, еще пять - в критическом состоянии. Их застала внезапная непогода.

Напомним, что в МИД составили памятку для туристов, чтобы они не застряли за границей.