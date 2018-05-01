В ночь на среду, 2 мая в Киеве троллейбусы №91Н изменят маршрут движения - в связи с заменой контактного провода на троллейбусной линии на ул. Симона Петлюры.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

"В ночь на 2 мая с 00:00 до 05:00 внесены изменения в движение троллейбусов маршрута № 91Н в связи с заменой контактного провода на троллейбусной линии на ул. Симона Петлюры", - говорится в сообщении коммунальщиков.

Ночное движение троллейбусов маршрута №91Н с 00:00 до 5:00 среды будет организовано следующим образом:

От ул. Милославской до ул.Паньковской - по действующей схеме движения, далее – ул. Льва Толстого – ул Митрополита Василия Липковского - ул. Ивана Огиенко - железнодорожный вокзал "Южный".

В обратном направлении: ул. Ивана Огиенко - ул. Митрополита Василия Липковского - ул. Льва Толстого, далее - по действующей схеме движения.

Как сообщала "Страна", в Житомире водителя троллейбуса избили подростки, переходившие дорогу. Водителя троллейбуса госпитализировали.

Напомним, что в Киеве хотят увеличить цену проезда в транспорте почти в 2 раза.