После того как парламент Армении провалил голосование по кандидатуре Никола Пашиняна на пост премьера (против него проголосовало 56 депутатов из 105 - Прим.Ред.), он обратился к своим сторонникам на митинге и призвал госслужащих к забастовке.

Об этом передает РИА Новости.

"Завтра госслужащие должны объявить всеобщую забастовку. Завтра число неприсоединившихся к тотальным акциям гражданского неповиновения можно будет сосчитать на пальцах", - сказал Пашинян.

"С 08.15 (07.15 по Киеву) мы проводим тотальную акцию гражданского неповиновения, объявляем всеобщую забастовку, перекрываем все улицы, дороги, пути к аэропорту", - добавил он.

По словам лидера протестов, требования протестующих остаются прежними - избрание премьером "кандидата от народа".

Никол Пашинян, выдвинутый возглавляемой им фракцией "Елк" ("Исход") кандидатом в премьеры, также пообещал сформировать в Армении правительство национального согласия и не проводить кадровых чисток.

Во вторник кандидатура Пашиняна была отклонена Национальным собранием (парламентом). За него проголосовали 45 депутатов при необходимых для утверждения 53.

"Я обещаю приступить на основе широких консультаций к формированию временного правительства национального согласия и не допустить кадровых чисток", - сказал Пашинян.

Говоря о голосовании, Пашинян заявил, что проблема не в том, изберут или не изберут его премьером. "Проблема в том, хотите ли вы победы народа или нет. Вы сами знаете, что не сможете остановить эту победу", - сказал Пашинян.

Напомним, что акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняла Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.