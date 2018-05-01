С раннего утра вторника, 1 мая в киевском аэропорту Борисполь собрались десятки поклонников певца MELOVIN, который садился на самолет до Лиссабона - столицы международного конкурса "Евровидение 2018".

Фанаты терпеливо ждали, пока наш певец раздаст интервью, после чего бросились к нему делать фото. Об этом сообщает ТСН.

В качестве талисмана исполнитель взял с собой бабушкино ожерелье.

В среду представителя Украины ждет первая репетиция на сцене португальского "Евровидения". По его заверением, во время выступления будет много огня и необычное фортепиано.

В нынешнем году Украина выступает во втором полуфинале конкурса, венчая отборочную часть конкурса.

Фото: tsn.ua

Как сообщала "Страна", на концерты Евровидения запретили приходить с зонтиками и приносить скотч. Кроме взрывчатки, наркотиков, оружия, алкоголя, в список попали довольно неожиданные вещи.

Напомним, что организаторы Евровидения - 2018 изменили правила голосования судей.