В аэропорту Борисполь фанаты проводили MELOVIN'a на Евровидение - 2018
С раннего утра вторника, 1 мая в киевском аэропорту Борисполь собрались десятки поклонников певца MELOVIN, который садился на самолет до Лиссабона - столицы международного конкурса "Евровидение 2018".
Фанаты терпеливо ждали, пока наш певец раздаст интервью, после чего бросились к нему делать фото. Об этом сообщает ТСН.
В качестве талисмана исполнитель взял с собой бабушкино ожерелье.
В среду представителя Украины ждет первая репетиция на сцене португальского "Евровидения". По его заверением, во время выступления будет много огня и необычное фортепиано.
В нынешнем году Украина выступает во втором полуфинале конкурса, венчая отборочную часть конкурса.
Фото: tsn.ua
Как сообщала "Страна", на концерты Евровидения запретили приходить с зонтиками и приносить скотч. Кроме взрывчатки, наркотиков, оружия, алкоголя, в список попали довольно неожиданные вещи.
Напомним, что организаторы Евровидения - 2018 изменили правила голосования судей.