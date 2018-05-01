Сегодня, 1 мая, в центре Днепра вспыхнул сильный пожар. Над центральной частью города навис густой черный дым, который был виден даже с Нового моста.

Масштабный пожар начался в одном из помещений типографии Maximum, которая находится на улице Бородинской, 1. Внутри помещения, по предварительной информации, находились печатные машины и краска, передает портал Информатор.

Фото: dp.informator.ua

Чтобы обезопасить горожан, сотрудники патрульной полиции временно перекрыли несколько улиц, расположенных в Шевченковском районе Днепра. Причину происшествия будут выяснять сотрудники следственно-оперативной группы.

Еще до приезда спасателей правоохранители осмотрели всю близлежащую территорию, но никакой необходимости в эвакуации людей не было. Несмотря на достаточно сильный ветер, соседствующие с типографией дома и детский садик не пострадали.

Ликвидацией пожара занимались 1-я и 2-я государственные пожарно-спасательные части ГУ ГСЧС. По словам спасателей, огонь уничтожил помещение площадью около 200 квадратных метров. По предварительной информации, происшествие обошлось без человеческих жертв.

Ранее "Страна" сообщала, что в центре одесского парка вспыхнул масштабный пожар, темный дым видно за километр.

Также мы рассказывали, что спасатели ликвидировали пожар на Трухановом острове при помощи корабля "Отважный".