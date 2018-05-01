В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) фактически опровергли заявления израильского премьер-министра о "тайной ядерной иранской программе".

В МАГАТЭ подтвердили, что не располагают никакими достоверными сведениями о деятельности Ирана, направленной на разработку ядерного оружия после 2009 года.

Об этом говорится в официальном заявлении МАГАТЭ, обнародованном во вторник, 1 мая 2018.

Заявление было выпущено на следующий день после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о наличии у него нового доказательства того, что у Ирана есть секретная программа разработки ядерного оружия, которая может быть возобновлена в любой момент.

При этом Нетаньяху сослался на "секретный атомный архив" Ирана, из которого израильским спецслужбам за последние недели удалось получить "десятки тысяч документов".

"Общая оценка Агентства (МАГАТЭ - Прим.Ред.) заключалась в том, что в Иране до конца 2003 года в рамках скоординированных усилий был проведен ряд мероприятий, связанных с разработкой ядерного взрывного устройства, и некоторые мероприятия проводились после 2003 года.

Агентство также оценило, что эти мероприятия не выходили за пределы научных исследований. В том же докладе говорится, что Агентство не располагало достоверными показаниями о деятельности в Иране, связанной с разработкой ядерного взрывного устройства после 2009 года. На основании доклада Совет управляющих МАГАТЭ заявил, что его рассмотрение этого вопроса - закрыто".

В ведомстве добавили, что в соответствии со стандартной практикой МАГАТЭ оценивает всю имеющуюся информацию. Однако не в практике МАГАТЭ публично обсуждать связанные с этим вопросы.

Как сообщала "Страна". в ЕС прокомментировали заявление Нетаньяху о ядерной сделке с Ираном.

"Это предварительная реакция, потому что, очевидно, нам нужно оценить детали заявления премьер-министра, посмотреть на документы, и в первую очередь получить оценку МАГАТЭ, потому что МАГАТЭ является единственной беспристрастной международной организацией, которая отвечает за мониторинг ядерных обязательств Ирана", - сказала Могерини.

По ее словам, у ЕС существуют механизмы для решения возможных проблем.

Отметим, что после заявлений израильского премьера о лжи, ядерном оружии и Иране с Нетаньяху поговорил Путин.