Битва полицейских с одесской бабушкой оказалось не единственным подобным столкновением на 1 мая.

В Днепр сотрудники полиции задержали и составили админпротокол на пожилую женщину, которая шла в красном платке с георгиевской лентой рядом с демонстрацией 1 мая.

Об этом передает Радио Свобода со ссылкой на областноме управление милиции.

Ее задержали на центральном проспекте имени Яворницкого вблизи Оперного театра. Неподалеку проходила акция одной из политических сил и шествие профсоюзов, но женщина шла не в колонне.

Как отметили в полиции, георгиевскую ленточку, которая была привязана у женщины к сумке, изъяли.

"Женщина 1939 года. Она была сама по себе, не в колонне. Ни к чему не призывала. На нее составили админпротокол по статье 173/3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Статья предусматривает наказание штрафом от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 гривен - Прим.Ред.) С конфискацией георгиевской ленты", - сообщила пресс-секретарь областной полиции Ольга Кузнецова.

"Страна" разбиралась, как в Украине пытались сорвать Первомай. Участников первомайских митингов обливали кефиром и зеленкой, блокировали их колонны и обзывали агентами Путина.

Напомним картинки, открытки, прикольные поздравления с Первомаем.