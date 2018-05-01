Избившие народного депутата Мустафу Найема в Киеве хулиганы являются завсегдатаями дорогих столичных ресторанов.

Об этом передает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, 19-летний и 28-летний подозреваемые часто отдыхают в дорогих ресторанах в центра Киева, таких как: "Караван", "Ишак", а также в заведениях ТРЦ "Арена-сити".

По данным издания, отец подозреваемых - А. Саитов. Он является членом чеченской диаспоры Украины, однако проживает в швейцарской Женеве.

"Источник также отметил, что мужчина не приветствует выходки своих сыновей "и должен их жестко наказать", - сообщает издание.

В результате конфликта на дороге в центре Киева несколько хулиганов избили народного депутата Украины Мустафу Найема, он находится в больнице. Чеченцам объявлены подозрения в хулиганстве, совершенном группой лиц.

Как сообщала "Страна", один из нападавших на Мустафу Наейма сумел улететь в Баку. По данным пострадавшего депутата, автомобиль BMW, на котором он приехал, операция "перехват" почему-то не зафиксировала и она до сих пор не найдена.

Отметим, что среди нападавших на Найема оказалось двое граждан России.