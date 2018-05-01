Сегодня, 1 мая, парламент Армении рассматривал главный вопрос - выборы нового премьер-министра. Единственным кандидатом был Никола Пашинян.

Против его кандидатуры проголосовало 56 из 105 депутатов, передает Спутник Армении.

Лидеру протестного движения "Мой шаг", руководителю парламентской фракции "Елк" ("Выход") Николу Пашиняну не удалось набрать достаточно голосов, чтобы занять пост премьер-министра Армении. Его кандидатуру поддержали лишь 45 депутатов.

На специальном заседании Национального собрания Армении во вторник большинство депутатов (56) проголосовало против кандидатуры Пашиняна.

Пашинян был единственным кандидатом на пост главы правительства. Его кандидатуру 30 апреля выдвинула фракция "Елк" (Выход). Однако оппозиционеру для избрания нужно было 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны были проголосовать не только фракции "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцутюн", которые ранее выразили поддержку ему, но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении. Но республиканцы отказали ему в поддержке.

В соответствии с законом, через неделю должны состояться новые выборы. На этот раз для выдвижения кандидатом в премьеры во втором туре он должен иметь поддержку как минимум одной трети депутатов - 32 парламентариев. Процедура голосования не меняется.

Если премьер повторно не будет избран, то это автоматически приводит к роспуску Национального собрания и проведению внеочередных выборов в течение 40 дней.

Напомним, Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра (руководителя страны) 23 апреля, после массовых демонстраций. До этого он десять лет руководил страной как президент.

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