Сын британского принца Уильяма и герцогини Кембриджской - новорожденный принц Луи Артур Чарльз получил свидетельство о рождении.

Об этом сообщает Sky News.

По данным журналистов, в первом официальном документе малыша указано его полное имя - Его Королевское Высочество принц Луи Артур Чарльз Кембриджский.

Также в свидетельстве указана информацию о родителях Луи. В графе "род занятий" в Уильяма и Кейт указано "принц Великобритании" и "принцесса Великобритании".

Ранее мы рассказывали, почему Кейт Миддлтон такая красивая после родов.

"Весь секрет Кейт Миддлтон в хорошем здоровье, хорошей диете, отсутствии осложнений во время родов и небольшой армии преданных друзей, помощников и родственников".

Как сообщала "Страна", мальчик родился 23 апреля в лондонском госпитале Святой Марии – там же, где на свет появились предыдущие дети герцога и герцогини Кембриджских.

Фото: news.sky.com