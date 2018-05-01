Новорожденный британский принц Луи Артур Чарльз получил свидетельство о рождении
Сын британского принца Уильяма и герцогини Кембриджской - новорожденный принц Луи Артур Чарльз получил свидетельство о рождении.
Об этом сообщает Sky News.
По данным журналистов, в первом официальном документе малыша указано его полное имя - Его Королевское Высочество принц Луи Артур Чарльз Кембриджский.
Также в свидетельстве указана информацию о родителях Луи. В графе "род занятий" в Уильяма и Кейт указано "принц Великобритании" и "принцесса Великобритании".
Ранее мы рассказывали, почему Кейт Миддлтон такая красивая после родов.
"Весь секрет Кейт Миддлтон в хорошем здоровье, хорошей диете, отсутствии осложнений во время родов и небольшой армии преданных друзей, помощников и родственников".
Как сообщала "Страна", мальчик родился 23 апреля в лондонском госпитале Святой Марии – там же, где на свет появились предыдущие дети герцога и герцогини Кембриджских.
Фото: news.sky.com