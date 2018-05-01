Один из дорожных хулиганов, который участвовал в нападении на нардепа Мустафу Найема сумел покинуть страну и улетел в Баку.

Об этом в своем Facebook сообщил сам избитый нардеп.

"Друзья, спасибо всем за поддержку! Сообщений получил как в день рождения, но хороших новостей пока мало. Вчера до раннего утра был в райотделе, написал заявление, дал все показания и опознал трех подозреваемых. Сегодня им должны были предьявить подозрение по двум статьям УК - 122 (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести) и 296 (хулиганские действия).

1. Сейчас по непонятной мне причине, задержанным предъявлено подозрение только в хулиганстве, хотя - подчёркиваю - изначально все четверо проходили по 122-й, поскольку эпизодов избиения было два и участие в них принимали несколько человек.

2. При этом следствие до сих пор не обратился в суд по проведению мне судебно-медицин ской экспертизы и доступу к материалам медицинского обследования. Без этих обращения и экспертиз (привет знаменитой поправке в УПК) материалы для передачи дела в суд будут неполными. При этом нам подтвердили, что дежурные судьи Шевченковского суда сегодня были на рабочем месте.

3. Самое странное происходит с четвертым участником происшествия, который приехал "на подписку", непосредственно наносил удары и судя по всему был старшим в этой группе. Адреса регистрации парня полиции были известны, самого парня уже идентифицировал и и обещали найти, но только что выяснилось, что он...скрылся и успел УЛЕТЕТЬ в Баку рейсом из Борисполя.

4. Автомобиль BMW (АА 9559 МІ), на котором он приехал, операция "перехват" почему-то не зафиксировала и она до сих пор не найдена, хотя все происходило в одно и то же время и вторую машину нашли. Видео отслеживания автомобиля у следствия нет и оно не запрашивалось. Помимо этого сам автомобиль был обьявлен в розыск с большим опозданием.

У меня нет ответов на вопрос, почему все так. Я знаю, что на нескольких людей в разных структурах уже вышли с предложением договориться - дело замять, парней отпустить и спустить на тормозах. Я искренне надеюсь, что и следователи и прокуратуры сейчас играют на стороне закона, а не на стороне договаривающихся.

И по сути конфликта. Я не считаю и не согласен с мнением, что надо было уступить. Сколько раз вы затыкали себе рот, чтобы не нарваться на очередного нарванного парня из машины сопровождения? Сколько раз вас материли парни из дорогих машин, а вы, потупив глаза, делали вид, что не замечаете? Как часто вы возмущаетесь наглости и хамству участника движения, но заметив машину сопровождения тихонечко притормаживаете, чтоб не случилось чего. А сколько раз такие идиоты обкладывали матами ваших жен, детей и родителей?

Это жлобство и бычество подкормлено вседозволенностью, уверенностью в безнаказанности, которые вы сами взращиваете. Конечно, унизительно и больно быть избитым или получить по челюсти. Но кто вы в глазах своих детей, близких и родных, если такое позволяете по отношению к себе? На кого рассчитывать им, когда их пошлют, нахамят или подрежут? Своей уступчивостью вы предлагаете им проглотить и смириться, что жизнью правят нарванные парни на "кубиках", а не взаимное уважение и человеческое достоинство.

Я против такого. У меня не было желания устраивать драку в центре города на проезжей части. Но промолчать, проехать, ругнуться себе под нос и проглотить очередное унижение считаю неприемлемым. Закон на нашей стороне. Этот процесс должен быть открытым и стать примером для всех. Сейчас у меня к нему масса вопросов. В остальном я в порядке, говорить, читать и, к сожалению, улыбаться пока больно, но это временно и должно пройти", - написал Найем.

Фото: Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что после случая с Найемом журналистка рассказала, как ее чуть не избили по пути в аэропорт.