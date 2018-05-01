Во вторник, 1 мая в Одессе на митинге в честь Международного дня солидарности трудящихся собрались, в основном, пожилые люди, которые сначала исполняли еврейские и одесские песни, а затем попытались пройтись маршем в сторону Куликова поля.

Об этом сообщает издание Vgorode.

На акцию пришли, в основном, бабушки с плакатами: "Мир, труд, май", "Требуем достойную зарплату и пенсию", "Тарифы геноцид народа" и другими. Но по словам организаторов, ее цель "быть солидарными со всеми трудящимися".

На улице Ришельевской на пожилых людей напали националисты.

После словесных перепалок, марш прекратился.

По предварительной информации, пожилая участница первомайского митинга ударила одного из националистов древком от флага по голове. За это ее попыталась задержать полиция, но получила неожиданный отпор.

Интересно, что это "сражение" происходило около монумента с именами Героев Советского Союза и социалистического труда.

Фото: od.vgorode.ua

Видео: facebook.com/alex.milyukov

Как сообщала "Страна", в Одессе сорвали первомайское шествие стариков, гулявших под "Хава Нагилу". После митинга его участники решили пройтись до Куликова поля. Дорогу им преградили активисты майдановских организаций.

Отметим, что утром неизвестный стрелял в экс-активиста одесского "Правого сектора" Стерненко.