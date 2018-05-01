Около 12.30, 1 мая, в районе населенного пункта Майорск (подконтрольная часть ООС) на неизвестном взрывном устройстве подорвался мирный житель. Угрозы его жизни в настоящее время нет.

Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил (ООС).

Пострадавший был оперативно доставлен в ЦРБ Бахмута, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.

"Пренебрежение установленными правилами приводит к тяжелым последствиям. Так, сегодня, около 12.30 в районе населенного пункта Майорск, подорвался на неизвестном взрывном устройстве гражданский мужчина 1993 года рождения. Пострадавший оперативно доставлен в ЦРБ г. Бахмут, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время угрозы его жизни нет", - говорится в обнародованном на странице пресс-центра в соцсети Facebook сообщении.

По данному факту представители Национальной полиции Украины начали досудебное расследование.

"Командование Объединенных сил обращается к населению касательно неукоснительного соблюдения особого порядка в зоне проведения операции Объединенных сил", - акцентированно напомнили в пресс-центре.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", в "серой зоне" на Луганщине подорвалась на мине "Нива" с семьей. Четверо погибших.

Напомним, что жителю Мариуполя оторвало руку после взрыва неизвестного устройства.