Пострадавшему в результате атаки в Одессе экс-руководителю местного отделения "Правого сектора" Сергею Стерненко была сделана небольшая операция. Ему сшили травмированные ткани на шее.

Об этом он сам сообщил в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Чувствую себя лучше, чем несколько часов назад... Я уже не в больнице, мне сделали небольшую операцию: сшивали травмированные ткани на шее", - рассказал Стерненко.

Он заявил, что нападение осуществил 39-летний уроженец Казахстана Абзал Баймукашев. Экс-руководитель отделения "Правого сектора" рассматривает несколько версий причин атаки.

"Имя нападавшего - Баймукашев Абзал Амангалиевич, уроженец Казахстана, ему 39 лет. Мотивы его поступка на данный момент неизвестны, он отказывается от любого общения с правоохранителями, постоянно молчит. Я выдвигаю две версии. Первая, нападающий совершил покушение из каких-то идеологических соображений. Второй, это мог быть заказ, совершенный по политическим мотивам кем-то из представителей местной власти", - заявил Стерненко.

Утром понедельника, 1 мая злоумышленники напали на бывшего главу одесского местного отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Полиция начала уголовное дело по статье "Умышленное убийство". В полиции отмечают, что в результате оперативно-следственных действий задержаны два человека.

На Стерненко уже совершали нападение в феврале.

Отметим, что в декабре 2017 экс-руководителю одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко сообщили о подозрении в сбыте наркотиков.

Сам фигурант назвал это продолжением политических репрессий.

Ранее глава Одесской области внес за радикала Стерненко 600 тыс гривен залога по делу об организации массовых беспорядков.