В Париже первомайская демонстрация разбила и подожгла "Макдональдс"
Во вторник, 1 мая в Париже начались беспорядки на массовом праздновании Международного дня трудящихся. Об этом сообщает BFM.
В этот день во Франции проходят также протесты против трудовой и учебной реформ Макрона.
По данным издания, зачинщиками стала группа радикально настроенных молодых людей, атаковавших общепит "Макдональдс" на Госпитальном бульваре. Они били окна и бросали бутылки с зажигательной смесью.
Молодежь была одета в черное, а лица скрывала масками. Огненными бутылками также закидывали станцию обслуживания автомобилей Renault. Протестующие начали устанавливать баррикады на бульваре.
Сообщается, что такие же беспорядки начались и в других городах Франции.
Фото: twitter.com/Valentin_Heitz
Видео: youtube.com/Телеканал Дождь
Видео: vesti.ru
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