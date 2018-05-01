Во вторник, 1 мая в Париже начались беспорядки на массовом праздновании Международного дня трудящихся. Об этом сообщает BFM.

В этот день во Франции проходят также протесты против трудовой и учебной реформ Макрона.

По данным издания, зачинщиками стала группа радикально настроенных молодых людей, атаковавших общепит "Макдональдс" на Госпитальном бульваре. Они били окна и бросали бутылки с зажигательной смесью.

Молодежь была одета в черное, а лица скрывала масками. Огненными бутылками также закидывали станцию обслуживания автомобилей Renault. Протестующие начали устанавливать баррикады на бульваре.

Сообщается, что такие же беспорядки начались и в других городах Франции.

Фото: twitter.com/Valentin_Heitz

Видео: youtube.com/Телеканал Дождь

Видео: vesti.ru

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