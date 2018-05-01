В связи с новым форматом операции Объединенных сил - на Донбассе будет изменены правила въезда на неподконтрольную территорию. Информацию, о который мы писали в материале "ООС вместо АТО", подтвердил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Он уточнил, что будут введены три зоны безопасности: зеленая, желтая, красная. Для каждой из них введут разный режим въезда по пропускам, которые должно выдать командование Объединенных сил, передает "Громадське".

"Права доступа в города, которые будут определены как красная зона, будут иметь граждане, или там проживающие, или имеющие право собственности на объекты недвижимости, которые находятся в этих населенных пунктах. Или у граждан есть родственники, которые похоронены в соответствующих населенных пунктах и ​​на это есть подтверждающие документы", - рассказал Георгий Тука.

В других случаях предоставления доступа к красной зоне командования Объединенных сил решать в индивидуальном порядке.

По словам Туки, зеленая зона будет наиболее доступной для передвижения, а желтая будет частично ограничена.

"Там будут незначительные ограничения. Все будет зависеть от получения пропуска", - пояснил он.

Замминистра отметил, что он пока не располагает информацией относительно того созданы ли органы, которые будут выдавать новые пропуска.

Чиновник предположил, что в первую неделю в связи с этим может возникнуть "ажиотаж и суета".

Мы писали о том, что власти усложняют для граждан поездки по Донбассу. Уже опубликован список городов региона, куда будет сложнее попасть.

Напомним, что Порошенко объявил о конце антитеррористической операции на Донбассе с 14:00 понедельника 30 апреля 2018 года. Соответственно, с этого времени должен начать действовать новый режим пропуска.