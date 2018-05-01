На Донбассе покончил с собой украинский военный. Об этом говорится в сводке Операции объединенных сил.

По предварительным причинам, причиной стала несчастная любовь.

"Утром 30 апреля покончил жизнь самоубийством один военнослужащий. Предварительной причиной самоубийства стала неразделенная любовь. На месте работала следственная группа Национальной полиции. Продолжается расследование", - говорится в заявление штаба, опубликованном в Facebook.

Вчера, 30 апреля, на Донбассе стартовала Операция объединенных сил, которая заменила АТО. Она резко ограничивает гражданские свободы в регионе и отдает все полномочия в руки военных.

С ее началом на Донбассе ужесточатся правила въезда в разные населенные пункты у линии разграничения и даже на неподконтрольную территорию, куда станут пускать не всех.