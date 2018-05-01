После вчерашнего жестокого избиения нардепа в Киеве, когда ему проломили челюсть в районе Бессарабского рынка непростые студенты на Mercedes G-Wagen, в соцсетях начали писать о росте ненависти на дорогах.

Так, журналистка Татьяна Даниленко на своей странице в Facebook рассказала про вспышки несдержанности со стороны других водителей.

"По ситуации на наших дорогах. Уровень агрессии и неадекватности на них действительно зашкаливает. Никогда раньше не было такого, чтобы тебе сигналили, когда ты пропускаешь пешеходов, сигналили, чтобы ты пропустил кого-то для нарушения правил. Вообще отношение к правилам за последние годы сильно изменилось. Теперь вообще, кажется, не осталось дорожных табу - вроде пересечения двойной сплошной", - сообщает Даниленко.

Девушка вспоминает, как чуть больше недели назад в нее врезался малолетний водитель 96-го года рождения (около 22 лет, - Прим.Ред.), не желая пропускать ее. Это случилось под запрещающим знаком.

"При этом тело выбежало вместе со своей девушкой, грозило, кричало, что на машину высосать у меня голова была, а ездить научиться я не смогла и в таком духе. Если бы не адекватна семейная пара, которая стала свидетелем этого всего, неизвестно, чем бы все закончилось. В машине у меня плакал ребенок, тот дебил угрожал дать мне в морду. К счастью, повреждения были несерьезные. Но к сожалению, я спешила в аэропорт. Полицию не дождалась и затем попросила сама уже их не приезжать. Планы на тех идиотов сначала были наиболее кровожадные, но в процессе общения поняла, что имею дело с умственно отсталыми малолетками, которых судьба уже наказала тупостью и скорее всего накажет еще. Мы разъехались. Езжу до сих пор с избитым диском. Поняла, что единственное правило на наших дорогах - трех "Д" - дай дураку дорогу", - отметила журналистка.

Фото: facebook.com/tdanylenko

Как сообщала "Страна", Мустафа Найем не пропустил водителя на Mercedes G-Wagen, водитель которого вышел и ударил народного депутата. Позже подъехала еще одна машина, BMW, водитель также наносил удары Найему. После нападения депутата прооперировали.

Также "Страна" писала, что появилось видео, как Мустафу Найема "подрезали" чеченцы на Гелендвагене.