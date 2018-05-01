В центре одесского парка масштабный пожар, темный дым видно за километр. Фото
Сегодня, 1 мая, в одесском парке Горького загорелось развлекательное заведение. Темный столб дыма поднимается над местом пожара и виден издалека.
Об этом сообщает "Таймер".
Вспыхнувший бар располагается неподалеку от кинотеатра "Москва".
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Тем временем столб дыма от горящего бара наблюдают жители всей южной части Одессы.
Фото: timer-odessa.net
Фото: timer-odessa.net
Фото: timer-odessa.net
Фото: timer-odessa.net
Фото: timer-odessa.net
Как сообщала "Страна", ранее в центре Одессы спичками подожгли Volkswagen, припаркованный у апелляционного суда. Решался вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Также "Страна" писала, как в центре Киева загорелся исторический дом Гинзбурга.