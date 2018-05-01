Сегодня, 1 мая, в одесском парке Горького загорелось развлекательное заведение. Темный столб дыма поднимается над местом пожара и виден издалека.

Об этом сообщает "Таймер".

Вспыхнувший бар располагается неподалеку от кинотеатра "Москва".

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Тем временем столб дыма от горящего бара наблюдают жители всей южной части Одессы.

Фото: timer-odessa.net

Фото: timer-odessa.net

Фото: timer-odessa.net

Фото: timer-odessa.net

Фото: timer-odessa.net

Как сообщала "Страна", ранее в центре Одессы спичками подожгли Volkswagen, припаркованный у апелляционного суда. Решался вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Также "Страна" писала, как в центре Киева загорелся исторический дом Гинзбурга.