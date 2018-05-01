В Латвии идет митинг на главной улице Риги - Бривибас. Люди выступают против перевода русских школ на латышский язык обучения.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Мероприятие началось у театра Дайлес. Шествие проходило по улице Бривибас, мимо Христорождественского собора и завершилось на Эспланаде.

По словам организаторов протеста, в мероприятии участвовали от 7 до 10 тысяч человек.

Люди несли плакаты с надписями "Русские школы = мир в Латвии", "Латвия - моя страна, русский - мой язык" и выкрикивали лозунг "Руки прочь от русских школ!".

В шествии приняли участие депутат Европарламента Мирослав Митрофанов и лидер партии "Русский союз Латвии" Татьяна Жданок.

Жданок отметила, что демонстранты также хотели поддержать небольшие латышские школы, которые собираются закрыть в ходе оптимизации.

Предыдущая акция против реформы образования - "Марш разгневанных родителей" - прошла 4 апреля. Ее организовал штаб защиты русских школ. Протестующие требовали отменить новый закон о постепенном полном переводе школьного обучения на латышский язык.

Фото: Sputnik/Sergey Melkonov

Как сообщала "Страна", в Иране заговорили об изучении русского языка в школах, как второго иностранного

Напомним также, что ранее в Латвии остановили сбор подписей против перевода русских школ на латышский язык.