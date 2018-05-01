Трем напавшим на нардепа Найема, объявили о подозрении. Одному - заочно
Киевская местная прокуратура объявила о подозрении трем напавшим на нардепа Мустафу Найема мужчинам. Их обвиняют в нанесении телесных повреждений.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.
Согласно сообщению, в настоящее время трое участников конфликта, причастные к нападению на Найема и его избиению, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Это мужчины 1999 и 1996 г.р. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один - гражданин Украины.
Задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Автомобиль Mercedes-Benz G-класса, на котором двигались злоумышленники, изъят и помещен на штрафплощадку.
Кроме того, заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно нанес депутату удар в лицо и телесные повреждения средней степени тяжести.
Его действия квалифицированы по ч.2 ст. 296 УК Украины и ч.1 ст.122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести) УК Украины.
Принимаются меры по установлению его местонахождения и объявления в розыск.
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
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