"Страна" узнала подробности резонансного убийства американского пастора в Одессе. Его убили в собственном доме после жестоких пыток.

Как сообшили нам источники в Нацполиции, предполагаемые убийцы - граждане Грузии. Их задержали пять дней назад. Один из них - троюродный брат сына одесского вора в законе Антимоса Кухилавы.

Двое из этой компании уже находились под следствием за другие преступления. Один даже сидел под домашним арестом за совершение ДТП, второй - был в розыске за грабеж.

Грузины считали, что американец из "Евангельской церкви" - валютный меняла из Вьетнама. Пастор, служивший в Одессе, и правда был азиатом по имени Ха А Ан (корейцем), но с американским паспортом.

По мнению полиции, подозреваемые совершили преступление по ошибке, приняв его за другого.

Трем грузинам предъявлено обвинение по статье 115 часть 2 - умышленное убийство, совершенное группой лиц с отягчающими обстоятельствами.

Ранее в Ровенской области двое молодых парней ограбили и убили скупщика янтаря.