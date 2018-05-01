В Китае на популярной видеоплатформе Douyin заблокировали доступ к британскому мультсериалу о свинке Пеппе. Об этом сообщает ВВС.

Из мобильного приложения видеоплатформы также пропали все ролики cвинки Пеппы и записи с хештегами.

Причиной называют жалобы родителей на то, что мультсериал формирует у детей неправильные представления о дружбе и обществе. Некоторые критики уверяют, что мультсериал способен превратить детей в неуправляемых бездельников.

Жалобы на cвинку Пеппу поступали и в прошлом году. Родители заявляли, что после просмотра сериала дети начинают вести себя как свиньи.

По информации The Global Times, с момента появления сериала в Китае в 2015 году возникло целое субкультурное движение, которое может нанести вред китайскому обществу.

Кадр из мультсериала про свинку Пеппу Фото: cirohamen.wordpress.com

Как сообщала "Страна", в Британии задержали водителя с правами на имя героя мультсериала Гомера Симпсона.

Также "Страна" писала, что в США снимут мультсериал про Трампа и его семью.