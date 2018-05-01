В Украине рассматривает три вероятных сценария операций, которые могут освободить Донецкую и Луганскую область после переформатирования АТО в Операцию объединенных сил.

Об этом сообщает "Громадське радио".

По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, на территории ОРДЛО могут применить чисто военную операцию (это наименее вероятный сценарий) или два так называемых "хорватских плана".

Чисто военный сценарий выглядит так:

"Несмотря на все внешние условия отдается команда. В прошлом году руководитель Генерального штаба Муженко в одном из своих интервью сказал, что армия Украины готова в течение двух недель полностью освободить территорию ОРДЛО. Единственное, на что мы не можем ответить сегодня в своих планах, это то, какими силами и средствами навстречу нашей армии ударит РФ. Поэтому это наименее вероятный сценарий развития событий", - отметил чиновник.

Что касается хорватского развития действий, то это тот вариант, который был применен в Восточной Славонии.

"Мы сегодня рассматриваем как основной. Это введение миротворческой миссии, которой предшествует вывод иностранных войск (там нет других иностранных войск, кроме российских), вывод российских наемников. Также должно произойти разоружение боевиков, создание международной переходной администрации для передачи этих территорий под контроль Украины", - подчеркнул Гримчак.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал указ о начале операции Объединенных сил. Указ подписан в прямом эфире во время пресс-конференции по случаю изменения формата АТО.