Парламент Армении сегодня будет голосовать по кандидатуре премьер-министра. На эту должность оппозиция выдвинула лидера протестов Никола Пашиняна, который сейчас отвечает на вопросы депутатов.

На площади Республики в центре Еревана в это время собрались десятки тысяч граждан, чтобы наблюдать за прямой трансляцией заседания.

Лидер партии "Елк" заявил, что если парламент откажется избрать его премьером, в Армении начнется "политическое цунами", пишет "Би-Би-Си".

В то же время правящая Республиканская партия, от которой зависит избрание Пашиняна, пока не раскрывает того, как будет голосовать.

При этом глава фракции Ваграм Багдасарян сказал, что "принято единое решение", о чем он скажет в своем выступлении на заседании парламента.

Ранее "Страна" разбиралась, почему Пашинян стал единственным кандидатом в премьеры Армении и что на это скажут мировые игроки.

Мы также рассказывали, кто такой Никол Пашинян и почему он отрастил себе бороду.