Сегодня, 1 мая, в разных городах Украины прошли первомайские демонстрации.

Шествия активистов часто сопровождались перепалками с противниками Первомая. Часть акций, в которых приняли участие в основном пенсионеры и старики, были сорванными. Людей обливали зеленкой, кефиром, пытались запугать и заставляли замолчать.

На конфликт шли в основном сторонники националистов, которые считают 1 мая советским праздником, хотя он и отмечается по всему миру. Среди лозунгов домириновали требования справедливых условий труда, зарплат и пенсий, а также критика драконовских тарифов ЖКХ.

"Страна" собрала все инциденты, которые случились в этот Первомай.

В Одессе пожилые демонстранты остановились на полпути до Куликова поля. В шествии в основном присутствовали люди пенсионного возраста, которые несли плакаты с требованиями достойных пенсий и зарплат. Несмотря на отсутствие коммунистических лозунгов, митинг у Оперного театра не понравился его противникам. Неизвестные сорвали шествие, на котором пенсионеры требовали вернуть восьмичасовой рабочий день, бесплатную медицину и высокие пенсии. В это время приглашенный оркестр играл одесские мотивы.

В Харькове 1 мая прошел митинг организации "Трудовая Харьковщина". Он собрал около 150 митингующих, которые пошли маршем от площади Конституции до сквера возле Благовещенской церкви.

Здесь также собрались в основном люди пожилого возраста. Они развернули плакаты о "геноциде Украины" и "славе трудящимся". Когда митингующие попытались достать флаг СССР, полиция предупредила их о криминальной ответственности и заставила убрать. Люди скандировали: "Бандера - мразь", "Власть убивает людей". В какой-то момент участников шествия облили кефиром за крики "Нацизм не пройдет!".

В Киеве путь маршу трудящихся, который организовал депутат Сергей Каплин, перегородил Дмитрий Шевчук с флагом Украины в руках и попытался остановить марш, но его быстро увела полиция. Участники прошлись колонной от ЦУМа до Европейской площади. "Остановитесь! Что вы делаете? Это все против Украины! Кому это надо? Путину? Это путинские агенты, изменщики идут!", - кричал противник участникам вслед.

В Днепре первомайская демонстрация сопровождалась потасовками. Около 100 участников прошли маршем от Дома Союзов к зданию горсовета Днепра. Конфликт произошел из-за красного флага, который держали коммунисты. Участники держали в руках плакаты с лозунгами: "Порошенко, гарантируй соблюдение Конституции или уходи прочь", "Сверхурочная работа унижает достоинство. Даешь 6-часовой рабочий день и зарплату от 1 тысячи евро в месяц", "Банду геть".

Фото: 056.ua

В Житомире националисты пытались помешать митингующим пенсионерам на Соборной площади. Несколько десятков стариков вышли на Соборную площадь с плакатами: "Прекратите тарифный геноцид" и "Достойную зарплату и пенсию каждому гражданину".

Участники мероприятия развернули красные флаги. В выступлениях участники резко критиковали действующую власть. Националисты перекрикивали лозунги пенсионеров своим "Позор!", кричали, что "Бандера, Шухевич - Герои Украины!". Также пенсионеры и националисты резко высказывались в адрес друг друга, однако столкновений не произошло.

В Николаеве пытались сорвать демонстрацию, облив зеленкой у подъезда дома ее организатора руководителя областной организации "Комитет профсоюза аттестованных сотрудников органов внутренних дел Николаевской области" Владимира Пику.

На мужчину налетела группа людей и плеснула из банки зеленкой. Пострадали лицо и одежда мужчины, Он был вынужден вернуться домой. Но шествие состоялось. В нем участвовало 100 местных жителей.

Как сообщала "Страна", в первый майский день в Украину пришла летняя жара. Температура в некоторых городах Украины достигала + 29 градусов.