Активы одного из старейших украинских банков - "Проминвестбанка" - упали за прошлый год на 39,5% - до 20 миллиардов гривень.

Об этом сообщает Finbalance, который ссылается на отчетность финучреждения.

Кредитный портфель банка обвалился еще сильнее - на 54%. Издание напоминает, что в прошлом году "Проминвестбанк" передал почти шесть миллиардов гривень из кредитного портфеля своему акционеру - российскому "Внешэкономбанку" в рамках погашения задолженности.

Убыток "Проминвеста" в 2017 году превысил семь миллиардов гривень, тогда как в позапрошлом году - почти шесть.

Негативная тенденция продолжается и в наступившем году - за первый квартал активы банка сократились еще на 11%. Таким образом общее падение активов за 2017-2018 годы составляет более 50%.

"Проминвестбанк" является одним из старейших в Украине - он был основан в 1992 году. Неоднократно признавался лучшим банком Украины в 2000-х годах. Сейчас банк находится в тяжелой ситуации, а российский акционер хочет продать свою долю.

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