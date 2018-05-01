В Одессе полицейские задержали двоих подозреваемых в убийстве и ограблении американского пастора. Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на представителя Нацполиции в Одесской области.

Подозреваемых в убийстве гражданина США задержали на прошлых выходных. По данным источника, злоумышленники - выходцы с Кавказа.

Погибший проводил службы в одном из местных храмов.

"Священнослужитель обнаружен мертвым в арендованном им жилье, в Малиновском районе города. Мужчина был связан, на теле – следы пыток", - рассказал полицейский.

По предварительным данным, установлено, что у пастора отобрали ценные вещи. Открыто уголовное производство. Продолжаются соответствующие неотложные мероприятия.

Как сообщала "Страна", в Одессе барсеточники на авто пытались ограбить женщину, но врезались в бетономешалку.

Также "Страна" писала, что порядок в Одессе на майские праздники будут охранять полиция, спасатели и консультанты ЕС.