В Луганске говорят, что раскрыли теракт с убийствами и отключением интернета
"Министерство госбезопасности" самопровозглашенной "ЛНР" заявляет о предотвращении масштабной диверсии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Диверсия была якобы запланирована украинской стороной на майские праздники. Речь шла "о комплексном плане по дестабилизации обстановки в республике, который предусматривает покушения на должностных лиц, диверсионно-террористические акты на объектах военной и гражданской инфраструктуры".
"Так в ходе отработки полученной информации, сегодня в районе населенного пункта Краснодон было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное на оптоволоконной магистрали, и место закладки второго СВУ", - рассказали в "республике".
По данным "МГБ", подрыв устройства парализовал бы работу интернета и сотовой связи на территории республики и, как следствие, важных объектов социально-экономического обеспечения "ЛНР".
В Луганске говорят, что получили информацию о теракте "из источников в спецслужбах Украины".
Ранее в украинской СБУ заявили, что пресекли провокации "агентов Кремля" на майские праздники.
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