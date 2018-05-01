"Министерство госбезопасности" самопровозглашенной "ЛНР" заявляет о предотвращении масштабной диверсии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Диверсия была якобы запланирована украинской стороной на майские праздники. Речь шла "о комплексном плане по дестабилизации обстановки в республике, который предусматривает покушения на должностных лиц, диверсионно-террористические акты на объектах военной и гражданской инфраструктуры".

"Так в ходе отработки полученной информации, сегодня в районе населенного пункта Краснодон было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное на оптоволоконной магистрали, и место закладки второго СВУ", - рассказали в "республике".

По данным "МГБ", подрыв устройства парализовал бы работу интернета и сотовой связи на территории республики и, как следствие, важных объектов социально-экономического обеспечения "ЛНР".

В Луганске говорят, что получили информацию о теракте "из источников в спецслужбах Украины".

Ранее в украинской СБУ заявили, что пресекли провокации "агентов Кремля" на майские праздники.

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