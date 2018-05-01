В Харькове около сотни человек прошли маршем по случаю первого мая.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Участники встретились у здания Исторического музея на площади Конституции около 10.00. Затем колонна прошла по улице Университетской и Соборному спуску до Благовещенской площади. Митинг проходил около монумента в память первой харьковской маевки. Акция была заявлена общественной организацией "Трудовая Харьковщина".

Участники шествия несли красные флаги с надписями "Социалисты", плакаты с надписями "Да здравствует 1 мая - день солидарности трудящихся", "Люди! Остановим тарифный геноцид!", "Власть, прекрати реабилитировать нацизм!" и другие.

Пенсионеры скандировали "Нацизм не пройдет". Шествие и митинг охраняли работники милиции.

Во время шествия полицейские задержали молодого человека, который бросил в возглавлявших колонну людей бутылку с водой.

Движение транспорта перекрывалось по ходу следования колонны.

Как сообщает "Радио Свобода", участников шествия в Харькове также облили кефиром.

Полиция задержала местного активиста организации "Рассвет" Вадима Позднякова, который признался, что вылил в толпу кефир.

В результате его отпустили, проведя профилактическую беседу.

За несколько минут до шествия полицейские советовали участникам акции не доставать флаги с коммунистической символикой.

Как сообщала "Страна", в Одессе сорвали первомайское шествие стариков, гулявших под "Хава Нагилу".

Напомним также, что в Донецке 1 мая отметили шествием от библиотеки Крупской до площади Ленина.