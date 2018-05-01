В Харькове участников первомайского шествия облили кефиром за крики "Нацизм не пройдет!"
В Харькове около сотни человек прошли маршем по случаю первого мая.
Об этом сообщают "Украинские новости".
Участники встретились у здания Исторического музея на площади Конституции около 10.00. Затем колонна прошла по улице Университетской и Соборному спуску до Благовещенской площади. Митинг проходил около монумента в память первой харьковской маевки. Акция была заявлена общественной организацией "Трудовая Харьковщина".
Участники шествия несли красные флаги с надписями "Социалисты", плакаты с надписями "Да здравствует 1 мая - день солидарности трудящихся", "Люди! Остановим тарифный геноцид!", "Власть, прекрати реабилитировать нацизм!" и другие.
Пенсионеры скандировали "Нацизм не пройдет". Шествие и митинг охраняли работники милиции.
Во время шествия полицейские задержали молодого человека, который бросил в возглавлявших колонну людей бутылку с водой.
Движение транспорта перекрывалось по ходу следования колонны.
Как сообщает "Радио Свобода", участников шествия в Харькове также облили кефиром.
Полиция задержала местного активиста организации "Рассвет" Вадима Позднякова, который признался, что вылил в толпу кефир.
В результате его отпустили, проведя профилактическую беседу.
За несколько минут до шествия полицейские советовали участникам акции не доставать флаги с коммунистической символикой.
Как сообщала "Страна", в Одессе сорвали первомайское шествие стариков, гулявших под "Хава Нагилу".
Напомним также, что в Донецке 1 мая отметили шествием от библиотеки Крупской до площади Ленина.