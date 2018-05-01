В Блоке Петра Порошенко процветает коррупция и взятки. Об этом заявил нардеп Егор Фирсов в эфире Newsone.

До 2016 года Фирсов входил в фракцию БПП, откуда вышел из-за конфликта с зампредседателя фракции Игорем Кононенко.

"Мне предлагали деньги за молчание, чтобы я не трогал ту или иную тему. К тебе не приходит человек и не выкладывает $150 тыс. Это все намеки. К тебе не приходит сам Грановский (депутат от БПП, которого называют доверенным лицом Петра Порошенко - ред.). Он подсылает других народных депутатов, которые говорят: "Слушай, так нельзя", – пояснил Фирсов.

Он уточнил, что от Грановского якобы приходил бывший член фракции БПП Алексей Савченко, который сейчас является губернатором Николаевской области.

При этом Фирсов отметил, что "стоит несколько раз отказать – и к тебе перестают ходить".

На заявление Фирсова ответил его бывший коллега по фракции Александр Грановский. Он заявил, что участие якобы Савченко в попытке дать взятку является "сюрреализмом". И в ответ намекнул Фирсову, что знает о его предполагаемом участии в неких сомнительных сделках с оккупированными территориями.

Ранее "Страна" публиковала отрывок из книги нардепа Александра Онищенко, где он пишет о миллионе долларов взятки для главы Радикальной партии Олега Ляшко.