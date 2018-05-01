Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом России Владимиром Путиным ядерную программу Ирана по телефону перед официальным визитом в Россию 24-25 мая. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

"Главы государств выразили желание сохранить достижение соглашения 2015 года по ядерной энергии Ирана", - говорится в сообщении.

Президент Франции подчеркнул, что дискуссии относительно контроля ядерной деятельности после 2025 года, иранской баллистической программы и ситуация в Сирии и Йемене могут быть открытыми, в тесном сотрудничестве с Россией, другими постоянными членами Совета безопасности, европейскими и региональными властями.

Путин и Макрон договорились также активизировать контакты между своими командами для "достижения конкретных результатов, в частности относительно сирийского кризиса".

Ранее В ЕС прокомментировали заявление премьера Израиля Беньямина Нетаньяху о срыве ядерной сделки Ираном. В Брюсселе заявили, что обвинения Тель-Авива голословны.

Отметим, что разрыва иранской ядерной сделки, заключенной Обамой, давно требует Трамп, у которого Макрон гостил несколько дней назад.