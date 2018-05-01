Американские противотанковые комплексы "Джавелин", на днях приехавшие в Украину, кардинально не поменяют ситуацию на Донбассе.

Об этом у себя в Твиттере написал Майкл Карпентер, экс-чиновник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете.

Он заявил, что "нельзя обманывать себя мыслью о том, что ракеты Javelin поменяют правила игры".

"Они являются полезным видом вооружения, которое будет иметь ограниченный сдерживающий эффект, но не изменит фундаментально возможности украинской армии. Значительно важнее структура командования вооруженных сил, которая отчаянно нуждается в реформировании в соответствии со стандартами НАТО, а также уровень подготовки и боеготовности украинских войск - обе эти составляющие требуют срочной помощи", - отметил Карпентер.

Он также подчеркнул, что "Украина платит за эти ракеты и в долгосрочной перспективе будет лучше, если Украина реформирует свою оборонную промышленность, чтобы быть способной самостоятельно производить противотанковое оружие".

Вчера, 30 апреля, получение Украиной "Джавелинов" подтвердил президент Петр Порошенко.

Министр обороны Степан Полторак уже приказал готовить расчеты для американских ПТРК.