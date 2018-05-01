В Одессе сорвали первомайскую демонстрацию, которую организовал активист Антимайдана Морис Ибрагим. На ней в основном присутствовали люди пенсионного возраста. Они несли плакаты с требованиями достойных пенсий и зарплат.

Об этом сообщает "Думская".

Митинг проходил возле Оперного театра. Его участники потребовали вернуть восьмичасовой рабочий день, бесплатную медицину и высокие пенсии. В это время приглашенный оркестр играл одесские мотивы. Запрещенной в Украине символики на митинге не было.

После митинга его участники решили пройтись до Куликова поля. Дорогу им преградили активисты майдановских организаций.

После словесной перепалки с ними демонстранты передумали. Морис призвал всех прийти завтра на площадь, чтобы почтить память погибших в Доме профсоюзов.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

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