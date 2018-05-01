Истребители Британии "Тайфун" участвуют в миссии воздушной полиции НАТО над Черным морем. Об этом сообщает пресс-служба британских Королевских воздушных сил.

Ведущие официальные лица НАТО предоставили аккредитацию британским истребителям на авиабазе Михаила Когэлничану на юге Румынии.

Таким образом, британский истребитель четвертого поколения усилит авиационную полицию НАТО над Черным морем.

"Такие миссии по охране воздушного пространства гарантируют, что мы сможем быстро и эффективно бороться с любой возможностью агрессии или угрозой для Альянса или его членов", - сказал на церемонии посол Великобритании в Румынии Пол Бруммель.

Ранее "Страна" писала, что авиация США продолжит полеты над Черным морем, несмотря на протесты России.

Как сообщала "Страна", ранее появилось видео перехвата американского разведчика российским Су-27 над Черным морем.