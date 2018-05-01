Лидер оппозиции и уличных протестов Армении Никол Пашинян, которого сегодня могут избрать премьером страны, заявил, что в случае его избрания страна продолжит оставаться членом ЕАЭС и ОДКБ.

Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

"Россия - стратегический партнер Армении. И в нашем движении нет никаких угроз для армяно-российских стратегических союзнических отношений", - сказал он, выступая в парламенте.

Он также заявил, что новое правительство страны будет развивать отношения с Грузией, ЕС, Ираном и США.

"Дружественные отношения с США нуждаются в новом стимуле. Мы намерены предпринять четкие действия для развития отношений. С Китаем будем развивать отношения, и считаем это направление очень важным. Мы будем также добиваться либерализации визового режима с ЕС",- сказал он.

Как сообщала "Страна", 1 мая в парламенте Армении проходит заседание для избрания премьер-министра страны. Пашиняну необходимо набрать 53 голоса депутатов из 105. Одновременно с заседанием в Ереване на площади Республики проходит митинг сторонников Пашиняна.

Подробнее о том, что происходит в Армении "Страна" писала в материале "Выборы Пашиняна. Почему лидер армянского Майдана стал главным кандидатом в премьеры страны".