Государственный "Приватбанк" списал 5,56 миллиарда гривен кредитов, выданные до национализации. Об этом сообщает Finbalance.

Согласно отчетности ПриватБанка, он отдельно выделяет группу неработающих кредитов, которые были выданы до 19 декабря 2016 года, то есть до национализации.

"По мнению руководства, у портфеля схожие показатели кредитного риска, независимо от классификации по отрасли экономики и направлению коммерческой деятельности на дату выдачу таких кредитов", - говорится в документе.

Приватбанк отмечает, что на 31 декабря прошлого года объем указанных кредитов составил 185,6 миллиардов гривен, что на 5,56 млрд грн меньше, чем на конец 2016 (191,14 млрд грн), а сформирован резерв по ним - 181, 9 млрд грн (на конец 2016 года - 169,15 млрд грн).

Фактически, реальная стоимость портфеля оценена лишь в 2%.

При этом Приватбанк приводит данные, что за счет резерва в 2017 году он списал как безнадежные кредиты и авансы клиентам на 5,86 млрд грн.

Как сообщала "Страна", детективы частного агентства Kroll после forensic-аудита банка, который охватывал 10 лет деятельности банка, пришли к выводу, что ущерб, нанесенный Приватбанку в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достиг 5,5 миллиарда долларов.

В НБУ связывали безнадежные кредиты с фирмами, подконтрольными Игорю Коломойскому, утверждая, что олигарх выдавал их сам себе. Однако сам экс-владелец "Привата" это неоднократно опровергал.

Ранее суд Лондона обязал компании Коломойского детализировать сделки Приватбанка на $1,9 млрд