Полиция открыла новое уголовное производство по факту избиения народного депутата Мустафы Найема в центре Киева в понедельник, 30 апреля.

Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции - начальник столичного Главного управления Нацполиции Андрей Крищенко, передает ТСН.

"После того как народный депутат прошел освидетельствование в больнице, у него установили телесные повреждения, поэтому дополнительно начато еще одно уголовное производство по ст. 122 "Умышленное средней тяжести телесное повреждение", - рассказал Крищенко.

В настоящий момент полиция устанавливает местонахождение еще одного активного участника инцидента, который после конфликта скрылся.

"Если в течение сегодняшнего дня подозреваемого не задержат, он будет объявлен в государственный розыск", - добавил начальник киевской полиции.

Как сообщала "Страна", конфликт произошел около 17:30 понедельника, 30 апреля, возле Бессарабского рынка в центре Киева. Найем двигался на собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал "Мерседес", началась ссора.

В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Во время конфликта один из незнакомцев ударил нардепа в челюсть. Злоумышленники с места происшествия исчезли. Для розыска автомобилей правоохранители ввели план "Перехват". Троих задержали. Мужчину, который ударил нардепа Найема, еще разыскивают.

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