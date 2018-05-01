Министерство иностранных дел составило перечень рекомендаций для украинцев, которые отправятся за границу на майские праздники и в отпуск. Список дополнен возможными форс-мажорными обстоятельствами в международных аэропортах после недавней истории с "застрявшими" туристами в Шарм-эль-Шейх.

Рекомендации размещены на сайте Департмент консульской службы МИД.

Важно тщательно планировать свои путешествия, учитывая обстоятельства, которые могут непредсказуемо возникнуть;

внимательно выбирать туроператора, получить от него полную информацию по действиям в случае чрезвычайной ситуации, контактные данные компаний и лиц, к которым круглосуточно можно обратиться в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств;

внимательно изучить условия контракта о предоставлении туристических услуг;

учитывать безопасность в стране, ситуацию в международных аэропортах, через которые будет осуществляться путешествие;

зарегистрироваться на веб-ресурсе Департамента консульской службы МИД Украины "Добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу "ДРУГ", который является инструментом предупреждения, при необходимости - розыска и оказания содействия гражданам Украины в случае чрезвычайных событий за рубежом.

Если в аэропорту сложились неблагоприятные обстоятельства, МИД рекомендует:

безотлагательно установить связь с туроператором, авиаперевозчиком или их представителями в стране пребывания, соответствующими аэропортовыми службами, выяснить причину задержки (отмены) рейса, перспективы и пути решения вопроса, получить информацию о порядке размещения в гостинице, оказания медицинской и другой необходимой помощи;

информировать об актуальном состоянии ситуации родственников или знакомых в Украине;

безотлагательно позвонить на "горячую линию" посольства или консульства в стране пребывания аэропорту, или на круглосуточную "горячую линию" МИД (+38 044 238 16 57) или по электронной почте (cons_or@mfa.gov.ua).

Как сообщала "Страна", власти Израиля экстренно закрыли воздушное пространство у северной границы с Сирией. На такую меру в Тель-Авиве пошли из-за опасений по поводу ответных ракетных атак.