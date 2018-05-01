В Донецке 1 мая прошли праздничные мероприятия в честь Дня солидарности трудящихся. Об этом сообщают СМИ сепаратистов.

Торжества начались парадом профсоюзов, в котором, по данным СМИ, приняли участие до 3000 человек. Колонна выдвинулась по улице Артема от здания библиотеки им. Крупской в сторону площади Ленина.

Возглавили парад председатель т.н. Федерации профсоюзов "ДНР" Максим Паршин и руководители отраслевых профсоюзов.

Движение транспорта в центре Донецка перекрыто. На улицах дежурят местные отделения МВД, МЧС и бригады скорой помощи.

Фото: t.me/Doninside

Как сообщала "Страна", в Киеве марш трудящихся пытался сорвать одинокий националист.

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