В Киеве 1 мая началась подготовка к реконструкции Шулявского путепровода, причину обрушения которого мэр столицы назвал "усталостью от времени". Ожидается, что ремонт путепровода растянется на долгих 17 месяцев.

Схему объезда публикует "112 Украина".

На время ремонта предусмотрены такие изменения:

движение по маршруту ул. Александра Довженко – ул. Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) будет осуществляться по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на пр. Победы (на этом участке пр. Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана;

ул. Вадима Гетьмана – ул. Александра Довженко (сторону ул. Телиги): будет сохранен существующий выезд на пр. Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор);

односторонними будут ул. Антона Цедика (Эжена Потье) до ул. Петра Нестерова и от ул. Петра Нестерова в направлении пр. Победы (будет установлен временный светофор);

на троллейбусном маршруте со стороны Севастопольской площади на ул. Вадима Гетьмана конечной остановкой будет "Индустриальный мост". Со стороны ул. Телиги по ул. Александра Довженко – "Ивана Гонты".

Фото: 112.ua

Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будет установлен светофор.

Также напомним, что в городе проходит ремонт на Набережном шоссе и в районе станции метро "Дорогожичи", что также вызывает пробки на дорогах.

Скорость движения автомобилей на участке дорог с ремонтом не больше 2 км/ч. Некоторые дороги перекрыты, на других - стало только 2 полосы для движения автомобилей вместо 6.

Фото: yandex.ua/maps/143/kyiv

Напомним, в мае 2017 года КГГА определила финальный вариант реконструкции развязки на Шулявке. Стоимость работ составит 400 миллионов гривен.

Как сообщала "Страна", проект трехступенчатой развязки на месте "уставшего" Шулявского моста предусматривает снос "Большевика".