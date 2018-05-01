В Николаеве утром 1 мая неизвестные облили зеленкой организатора праздничного шествия против "ценового и коммунального геноцида", руководителя областной организации "Комитет профсоюза аттестованных сотрудников органов внутренних дел Николаевской области" Владимира Пику.

Об этом сообщают "Новости N".

Инцидент случился, когда Пика выходил из подъезда своего дома. На него налетела группа людей и плеснула из банки зеленкой.

Пострадали лицо и одежда мужчины, Пика был вынужден вернуться домой.

В результате шествие, в котором приняли участие около сотни местных жителей, состоялось без участия в нем организатора.

Пострадавший Владимир Пика Фото: novosti-n.org

Как сообщала "Страна", марш трудящихся в Киеве пытался сорвать одинокий националист.

Также "Страна" писала, что полиция Киева готовится поддерживать порядок во время марша "Бессмертного полка" 9 мая.