Жители Николаева в ночь на 1 мая вынуждены были защищать свои дома и дворы из-за прорыва канализации. Об этом сообщает 0512.ua.

Инцидент произошел на пересечении ул. Лесковой и Даля. Там провалился асфальт и затопило несколько домов. Чтобы хоть как то спасти свои дома, местные жители забаррикадировали здания и дворы мешками с песком.

Прибывшие на место спасатели сказали, что это не в их силах и нужно вызывать "Николаевводоканал". Водоканал не приехал, люди пытались решить проблему самостоятельно.

Фото: 0512.com.ua

Видео: 0512 Сайт города Николаева

"На улице Лесковой на проезжей части образовалась множество зловонных озер. Некоторые из них уже "поползли" во дворы к николаевцам. Более того, прямо под ногами проваливается асфальт, при каждом шаге возникает ощущение, что вступаешь в желе. В самых больших "озерах" отчетливо раздается треск — это всё больше подмывается асфальт и образует ямы", - пишут "НикВести".

Стоит отметить, что 1 мая, сотрудники ГКП "Николаевводоканал" продолжат ликвидировать аварию, которая произошла 30 апреля по улице Лесковой. Об этом сообщили в пресс-службе ГКП Николаевводоканал.

В сообщении сказано, что авария произошла из-за коррозии свода коллектора. Железобетонная труба была проложена еще в 1982, срок эксплуатации которой истек 11 лет назад.

Как сообщала "Страна", в Соломенском районе Киева прорвало магистральную трубу отопления и затопило часть улицы. Посреди улицы начал бить пятиметровый гейзер. Из-за сильного напора куски асфальта и тротуарной плитики разлетались на припаркованные автомобили.

Также мы писали, что в Киеве машина провалилась под асфальт на парковке.