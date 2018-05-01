В Одессе полиция задержала двух мужчин недалеко от места нападения на экс-главу местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко. Об этом на своей странице в Facebook начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

"Первого задержали недалеко от места совершения преступления, второго только что – по ориентировке. Также обнаружено транспортное средство, на котором, вероятно, передвигались преступники. Проводятся следственные действия, изъято видео с камер наблюдения, работаем со свидетелями", - написал Головин.

По его словам, начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство).

Фото: facebook.com

Как сообщалось, утром 1 мая неизвестный выстрелил из пистолета травматического действия в Стерненко недалеко от его дома на ул.Сегедской. Пуля попала активисту в область шеи сзади. Несмотря на ранение, активист смог задержать стрелявшего.

Также мы писали, что в канун 2 мая в Одессе накаляются страсти. В городе опасаются провокаций и собираются минировать Куликово поле.